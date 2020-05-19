HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büyükçekmece'de korkutan görüntü: Kronomid istilası yaşanıyor

Büyükçekmece'de korkutan görüntü: Kronomid istilası yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 16:09 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'deki hemen bütün mahallelerde 'kronomid' olarak bilinen sivrisineklere benzer sinek istilası, ilçede oturanları bıktırdı. Çevre sakinleri, ilaçlamanın yetersiz olduğunu öne sürdü.

Sinekler ilçede bulunan özellikle 19 Mayıs, Dizdariye, Mimarsinan, Kamiloba, Pınartepe, Sinanoba Mahallesi'nde yaygın görülüyor. Son bir haftada Büyükçekmece Belediyesi'ne açılan ihbar telefonlarının neredeyse tamamının bu konuda olduğu belirtildi. Yeşil renkli bu sineklerden şikayetçi olanlar, kronomidlerin duvarın rengini kapattıklarını, perdelere yapıştıklarını anlattı.

PENCERE AÇAMIYORLAR

Birçok kişi, sineklilerin arasından bile içeri giren, sivrisineklere benzer, birbiri üzerine katlanmış kanatlar yerine gövde boyunca paralel tutulan kanatlar ve çok uzun olmayan emici hortumları bulunan sineklerin istilası nedeniyle, sıcak havada balkona çıkamaz, pencere açamaz olmaktan yakındı. Genellikle Büyükçekmece Gölü çevresindeki sazlık alanlarda duran, geceleri binlercesi ışığa doğru giden sineklerin erişkinlerin kısa ömürlü oldukları, larvaların temel olarak bitkilerden emdikleri ile beslendikleri ifade edildi.

"İLAÇLAMA YETERSİZ" İDDİASI

İlçe sakinlerinin şikayetleri üzerine Büyükçekmece Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Büyükçekmece Gölü tabanında oluşan kronomid türü sinek yoğunluğu Büyükçekmecemizde bazı mahallelerde yoğun olarak görülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri bölgemizde oluşan yoğunluk nedeni ile çalışmalarını arttırmıştır " açıklamasını yaptı.

Ancak bu duyurunun altındaki yorumlarda belediye yönetimi yeterince ve zamanında ilaçlama yapmamakla suçlandı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor! Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor!
19 Mayıs etkinliğinde yamaç paraşütü kazası!19 Mayıs etkinliğinde yamaç paraşütü kazası!
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
1/

En Çok Okunan Haberler

Habertürk ekranlarında küfür skandalı!

Habertürk ekranlarında küfür skandalı!

Bir yasak kararı daha! Şehir sayısı 28 oldu

Bir yasak kararı daha! Şehir sayısı 28 oldu

THY'den 19 Mayıs'ta tarihi uçuş

THY'den 19 Mayıs'ta tarihi uçuş

Öğrencilere güzel haber: 19 Mayıs itibarıyla başladı

Öğrencilere güzel haber: 19 Mayıs itibarıyla başladı

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Ünlü oyuncu kız arkadaşıyla ölü bulundu

Ünlü oyuncu kız arkadaşıyla ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Mübarek Kadir Gecesi için en güzel mesajlar!

Mübarek Kadir Gecesi için en güzel mesajlar!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Diğer Haberler
CHP'li Erol'dan Burhan Kuzu'nun 19 Mayıs ile ilgili tweetine sert tepki

Burhan Kuzu'nun 19 Mayıs ile ilgili tweetine sert tepki

İzmir’de silahlı çatışma!

İzmir’de silahlı çatışma!

Şehit Sözleşmeli Er Halil Çakır son yolculuğuna uğurlandı

Şehir Halil Çakır son yolculuğuna uğurlandı

Nallıhan'daki 19 Mayıs etkinliğinde yamaç paraşütü kazası!

19 Mayıs etkinliğinde yamaç paraşütü kazası!

Haliç'te görkemli 19 Mayıs kutlaması

Haliç 19 Mayıs’ta kırmızı beyaz oldu

Şaşkına çeviren görüntü! Bodrum'da denizin rengi sarıya döndü

Bodrum'da denizin rengi sarıya döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.