Büyükçekmece'de olağanüstü seçim gündemi: 'Hayatımda ilk kez evime polis geldi'

Polislerin eve gelmesinden rahatsız olan ve buna karşı şikayet yollarını arayan bazı Büyükçekmecelilerle karşılıyoruz.

İsmini vermek istemeyen bir muhtar, Büyükçekmece'de kimsenin bu tür şeylere alışkın olmadığını, herkesin kaygılı olduğunu söylüyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin güçlü olduğu Tepecik mahallesinde girdiğimiz bir muhtarlıkta karşılaştığımız polis ekipleri, dışarıdan gelmiş.

Kimisi evlerine polisin iki ila beş sefer arasında gelmesinden rahatsız, kimisi kendilerine sorulan sorulardan.

Sanatçı Murat Akalp, 'Hayatımda ilk kez evime polis geldi' diye anlatmaya başlıyor hikayesini ve sonra devam ediyor: "Oğlum 'baba polis' deyip korktu. Eşimin, eşim olduğunu ispatlamak zorunda kaldım."

31 Mart yarışında, bir yanda 1994'ten itibaren üç dönem Anavatan Partisi'nden, iki dönem de Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilmiş Hasan Akgün, diğer yanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal vardı. Yarışı CHP'nin adayı Akgün kazandı.

Şimdi ilçede hem AK Parti'nin 'Gönül Belediyeciliği Kazandı, Teşekkürler Türkiye' afişleri, hem de CHP'nin bazıları Ekrem İmamoğlu'nu da gösteren zafer afişleri var.

İlçede hem AK Parti hem de CHP hummalı bir faaliyet içinde.

İl yöneticilerinin ve AK Parti milletvekillerinin ara ara Büyükçekmece'ye gittiği duyuyoruz.

AK Parti Büyükçekmece İlçe örgütü yetkilileri, röportaj talebimizi, bu konuda sadece genel merkez ve il yönetiminin açıklama yaptığını belirterek reddetti.