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Büyükçekmece'de patlama! İstanbul Valiliğinden ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:09 | Son Güncelleme

İstanbul'dan gelen son dakika haberine göre, Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi. Olayda bir vatandaş hayatını kaybetti. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Büyükçekmece ilçemiz Hürriyet Mahallesi Güvercin Sokak 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır" denildi

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada, bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden alınan ilk bilgiye göre, Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Güvercin Sokak 7 numaralı binada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiği anlatıldı.

Patlamada bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin devam ettiği kaydedildi

(İHA-AA)

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