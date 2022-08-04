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Büyükçekmece'de yaşandı! Eşine gelen telefon ortalığı karıştırdı, vatandaşlar müdahale etti

04.08.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de bir adamın, sokak ortasında eşine yaptıkları vatandaşı ayaklandırdı. İddiaya göre, eşini kıskandığı için uluorta hakaret etmeye başlayan ve darbeden kişiye çevredekiler müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı karakola götürdü.

Büyükçekmece'de yaşandı! Eşine gelen telefon ortalığı karıştırdı, vatandaşlar müdahale etti

İstanbul Büyükçekmece'de hareketli anların yaşanmasına neden olan olay, 30 Temmuz Cumartesi günü gece saatlerinde Kamiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.A., eşi İ.A.'yı iş yerinden bir erkek arayınca kıskançlık krizine girdi.

ARAÇTAN İNİP HAKARET ETMEYE BAŞLADI

Otomobilini kenara çeken öfkeli eş, İ.A.'yı araçtan indirip hakaret etmeye başladı. A.A.'nın daha sonra darbetme girişiminde bulunması ile birlikte İ.A., ağlamaya başladı. Kadının seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, olaya müdahale edip, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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ÇİFT, KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, karı kocayı ifadelerini almak üzerine polis merkezine götürdü. Eşinin şikayetçi olması üzerine hakkında işlem başlatılan A.A. hakkında önleyici tedbir kararları uygulanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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kadına şiddet Büyükçekmece
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