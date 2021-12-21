Büyükçekmece'deki kavga hastaneye sıçradı, polisler zor ayırdı! Yanındaki silahla...

Büyükçekmece Ulus Mahallesi’nde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, okulda kavga eden kız çocuklarından birinin yakınları İnci Sokak’ta oturan diğer kızın apartmanının önüne geldi. Binada oturan Ahmet G. ve oğlu Taha G., olayın büyümesini önlemek amacıyla, binanın önüne gelen grubu yatıştırmak istedi. Fakat öfkeli kalabalık Ahmet G. ve oğlu Taha G.’ye saldırarak onları darp etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya karışan tarafları ayırırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

HASTANEYİ BASARAK 2 KİŞİYİ AYAĞINDAN VURDULAR

Saldırganlar bu kez de hastaneyi basarak bir erkek ve kadını ayağından vurdu

Kavganın ardından öfkesi dinmeyen grup hastaneye geldi. O sırada durumu haber alıp hastaneye gelen yaralı yakınları, öfkeli grubun saldırısına uğradı. Hastane girişinde çıkan kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekti. Kavga sırasında dışarıdan gelerek hastaneye giren Mustafa D. silahını çekip, yaralı yakını olan Kader K.’yı ve orada bulunan Mutlu C. isimli bir şahsı bacağından vurarak kaçtı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Büyükçekmece’de mahallede başlayıp hastaneye sıçrayan kavgada yaşananlar kameralara yansıdı. Mahallede yaşanan kavgadaki görüntülerde, kalabalık bir grubun 2 kişiye saldırdığı, saldırıya uğrayan bir kişinin yerde yaralı şekilde yattığı, polisin kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor. Hastaneye sıçrayan kavgada ise, yaralı yakınları ve öfkeli grup arasında arbede yaşandığı, polis ekiplerinin kavgayı ayırmaya çalıştığı ve dışarıdan gelerek hastaneye giren şahsın silahını çekip bir kadın ve erkeği vurduğu görülüyor.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN DARP EDİLEN ŞAHIS SUÇLU BULUNDU, KAVGA TARAFLARI SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada darp edilen Taha G. suçlu bulunarak tutuklanırken, kavgaya taraf olan Mahmut D., Muharrem D., Mustafa D. ve bazı yakınları Adli Kontrol Kararıyla serbest bırakıldı.

"GÖRÜR GÖRMEZ SALDIRDILAR, KÜFÜR EDİP, SİLAHLA VURDULAR"

Ayağından vurularak yaralanan Kader K.’nin annesi Ayşe İ., “Damadımın dayısının kızı okulda kavga etmiş. Kavga ettiği taraftan bazı kişiler toplanıp gecenin bir vakti evin kapısına gelmişler. Sesler duyulmuş. Kızımın kayın pederi dışarı çıkmış. ‘Ne oluyor’ dediği için onu darp etmişler. Sonrasında damadım dışarı çıkmış. Damadıma da vurmuşlar. Darp raporu için hastaneye giderken kızım beni aradı. ‘Anne biz hastanedeyiz. Siz de gelin. Taha’yı dövmüşler’ dedi. Biz de hastaneye gittik. Gider gitmez neye uğradığımızı şaşırdık. Bize saldırdılar. Küfür ettiler. Eşimi darp ettiler. Mustafa Danışmaz diye biri arkadan gelerek silahla ateş etti. Kızım ayağından vuruldu. Kader Korkmaz kızımın yanında Mutlu diye bir şahıs da vuruldu.” dedi.

İHA

