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Büyükçekmece'deki sır kazıda yeni gelişme! Korkunç detaylar gün yüzüne çıktı: Başına poşet geçirip...

07.02.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da günlerce yapılan kazı çalışmalarının ardından Murat Kartal'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. En son Kartal'ın kelepçeli olarak gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Bugün yaşanan son gelişmede Kartal'ın elleri ve ayakları halatla bağlandıktan sonra yüzüne sert ve delici bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve başına poşet geçirilerek gömüldüğü anlaşıldı.

Büyükçekmece'deki sır kazıda yeni gelişme! Korkunç detaylar gün yüzüne çıktı: Başına poşet geçirip...

Beylikdüzü’nde geçtiğimiz Cuma günü cesedi bulunan Murat Kartal’ın, elleri ve ayakları halatla bağlandık sonra sert bir cisimle yüzü ezilerek öldürüldüğü ve toprağa gömüldüğü öğrenildi.

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EN SON 20 OCAK'TA HABER ALINMIŞTI

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesinde boş arazide cesedi bulunan Kartal’ın, uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelen Baybaşin ailesi üyelerinden Öner Edip F.’yi 2015’te öldürmekten tutuklanıp 2022 tarihinde tahliye edildiği tespit edildi. Murat Kartal, tahliye edildikten sonra İstanbul’da 20 Ocak’tan bu yana da kayıp olarak arandığı anlaşıldı.

Kayıp başvurusu yapılan Kartal’ı polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut’un 20 Ocak 2021 tarihinde Maltepe’deki evinden kelepçe takarak bir otomobile bindirerek götürdükleri ve Şişli’de 2015 yılında öldürülen Ömer Edip F.’nın amcası Yavuz Y. ile yanındaki kişilere teslim edildiği belirlendi.

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ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜ

20 Ocak’tan bu yana “kayıp” olarak aranan Murat Kartal’ın daha sonra buradan ilk olarak Beylikdüzü’ndeki bir adrese götürüldüğü, ardından da Büyükçekmece’deki boş araziye taşındığı anlaşıldı. Murat Kartal’ın, elleri ve ayakları halatla bağlandıktan sonra yüzüne ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve söz konusu araziye gömüldüğü belirlendi.

KORKUNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Gömüldüğü yerde yapılan 4 günlük arama çalışmalarının ardından Kartal’ın cesedi Cuma günü topraktan çıkarıldı.
Adli Tabiplerce ceset üzerinde yapılan ilk incelemede Kartal’ın, elleri ve ayaklarının halatla bağlandıktan sonra yüzüne sert ve delici bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Başına poşet geçirildikten sonra gömülen ve üzerinde “Ali Ş.” adına düzenlenmiş kimlik kartı, bir otomobile ait uzaktan kumanda, alışveriş faturaları para bulunan maktulün, cebinden de bir miktar para çıktığı öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınırken, aralarında 2 polis memurunun da olduğu 7 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Büyükçekmece
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