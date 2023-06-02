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Büyükçekmece'deki TV kulesi icralık oldu! Fiyatı dudak uçuklattı, vatandaş böyle tepki gösterdi: '249 kuruşum olsa almam'

02.06.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan Avrupa'nın 4'üncü ve dünyanın da en büyük 17'nci TV kulesi, icralık oldu. 1998 yılında yapımına başlanan ve 55 milyon dolara mal olan kulenin satış fiyatı dudak uçuklattı. Bir vatandaş kule ilgili olarak "Her kim alacaksa ne yapacak kuleyi. Hayatımda bu kadar mantıksız bir şey duymadım. Benim değil 249 milyonum, 249 kuruşum olsa almam" dedi.

Büyükçekmece'deki TV kulesi icralık oldu! Fiyatı dudak uçuklattı, vatandaş böyle tepki gösterdi: '249 kuruşum olsa almam'

Milyonlarca dolara yapılmış, Avrupa'nın 4'üncü ve dünyanın da en büyük 17'nci TV kulesi olmuştu. Büyükçekmece'deki TV kulesi artık icradan satılık. Satış fiyatı dudak uçuklattı.

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BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

İcradan satılık TV kulesini duyanlar şaştı kaldı. O satışı yapan Büyükçekmece 1'inci İcra Dairesi'idi. Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, "TV kulesinin belediyemizle bir bağı yok. Sadece belediye sınırlarımız içinde bir inşaat firmasına ait bir kuledir" dedi.

1 AĞUSTOS İTİBARIYLA SATILIYOR

İnşaat firması belediyeden sadece arsayı satın almıştı. Yapımına 1998'de başlandı, rekor bir maliyetle tam 55 milyon dolara tamamlandı. Yüksekliği 230 metre, Avrupa'da 4'üncü, dünyanın ise 17'nci büyük TV kulesi, 1 Ağustos itibarıyla satılıyor. İnşaat firması iflas ettiğini açıkladı, borçları yüzünden kule icralık oldu.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Show Haber'in haberine göre 8 bin metrekarelik arsa ile satılacak bu kulenin bedeli 249 milyon 395 bin 434 TL. 2008 yılında kule hazır hale getirilmiş olsa da 15 yıldır atıl bir şekilde burada duruyordu.

"DEĞİL 249 MİLYONUM 249 KURUŞUM OLSA ALMAM"

Bir vatandaş, "Her kim alacaksa ne yapacak kuleyi. Hayatımda bu kadar mantıksız bir şey duymadım. Benim değil 249 milyonum, 249 kuruşum olsa almam" dedi.

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