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Büyükçekmece E-5’te yoldaki su sızıntısı ve kabarmaların nedeni belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 17:29 | Son Güncelleme

E-5 Büyükçekmece TÜYAP mevkisi Beylikdüzü istikametinde meydana gelen yoldaki su sızıntısı ve asfalttaki kabarmaların nedeni belli oldu.

Büyükçekmece E-5’te yoldaki su sızıntısı ve kabarmaların nedeni belli oldu

E-5 Büyükçekmece TÜYAP mevkisi Beylikdüzü istikametinde meydana gelen yoldaki su sızıntısı ve asfalttaki kabarmaların nedeni belli oldu. Olayın iki taraflı yer altı çalışmasından dolayı alttan verilen çamurlu kaygan suyun, dışarı sızmasıyla oluştuğu öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin çalışması devam ederken yolun büyük kısmı trafiğe açıldı.

Olay, öğlen saatlerinde E-5 Büyükçekmece TÜYAP mevkisi Beylikdüzü istikametinde ki yolda meydana geldi. Asfalt altında yapılan zemin çalışması nedeniyle verilen suyun, yolu kabarttığı ve dışarıya sızdığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri, su sızıntısının olduğu yeri temizleyerek iş makinesi ile kazdı. Yoldaki kazı sonrası sızıntının olduğu yerler ekipler tarafından dolduruldu. Çalışmaların bir kısmı tamamlanırken yolun büyük kısmı da araç trafiğine açıldı. Beylikdüzü istikametinde devam eden yoğun trafiğin çalışmaların tamamlanması ile tamamen hafifleyeceği bilgisine ulaşıldı.

Büyükçekmece E-5’te yoldaki su sızıntısı ve kabarmaların nedeni belli oldu

Büyükçekmece E-5’te yoldaki su sızıntısı ve kabarmaların nedeni belli oldu

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