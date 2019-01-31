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Büyükçekmece, EMITT Fuarı’nda yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:18 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 23’üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın (EMITT) açılışı yapıldı.

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 23’üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın (EMITT) açılışı yapıldı. Büyükçekmece Belediyesi, tarihi mekanlarını ve kültürel faaliyetlerini 3 Şubat’a kadar fuarda katılımcılara tanıtacak.

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 23’üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın (EMITT) açılışı yapıldı. Fuara Büyükçekmece Belediyesi de tarihi mekanlarını ve kültürel faaliyetlerini tanıtmak için yerini aldı. Mimar Sinan Köprüsü, Büyükçekmece Hamamı gibi tarihi mekanlarıyla dikkat çeken stantta 3 Şubat’a kadar Büyükçekmece’nin tarihi mekanları ve kültürel zenginlikleri tanıtılacak.
“Türkiye’nin turizm geliri Türkiye gibi dört tane daha devlet bakar”

Türkiye’nin tarihi ve turistik mekanlarının tanıtılması gerektiğini dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “EMITT Fuarı çok önemli bir tanıtım fuarı. Turizmciler burada buluştu. Türkiye’nin dört bir yanından geldiler, Türkiye’nin zenginliklerini, tarihi ve doğal güzelliklerini ortaya koyan stantlar açıldı. Bu ülkemizin, Büyükçekmece’mizin, İstanbul’umuzun ve turizmimizin tanıtılması bakımından müthiş bir fırsat. Biraz gezdim, hayretler içerisinde kaldım. Ne yerlerimiz var. Ne kadar güzel, doğal, tarihi zenginliklerimiz var. İşte bunları pazarlamak ancak fuarlar vasıtasıyla, TÜYAP’taki EMITT Fuarı’nın vasıtasıyla ve diğer faaliyetler vasıtasıyla olur. Bu tip tanıtım faaliyetlerini dünya çapında yapacağız ki millet gelsin bize para versin. Durup dururken sadece biz biliyoruz, onlar bilmiyor, bilmeden gelinmez ki. Tanıtacağız, Türkiye’deki turizm alanlarımızı tam tanıtalım, bunları koruyalım, turizmi destekleyelim. Türkiye’nin turizm geliri Türkiye gibi dört tane daha devlet bakar” dedi.

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