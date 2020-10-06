Büyükçekmece Gölü'nde doluluk oranı yüzde 18'e düştü!

Büyükçekmece Gölü’nde doluluk oranı yüzde 18 seviyesine kadar düştü. 28 kilometrekare yüz ölçümüyle İstanbul’un 100 milyon metreküplük su ihtiyacını karşılayan Büyükçekmece Gölü’nde kuraklığın olumsuz izleri giderek artarken gölün doğal dengesini tehdit eden kuraklık aynı zamanda da çiftçi ve balıkçıları da kara düşündürüyor. Büyükçekmece Gölü’nde suların çekilmesi yayın, sazan ve kefal gibi balıkların yanı sıra göçmen kuşların sayısında da azalmaya neden olurken bitki örtüsüne de tehdit etmeye başladı. 1991 ve 2005 yıllarında da kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kalan Büyükçekmece Gölü’nde manzara hiç iç açıcı değil.

Suların her geçen gün biraz daha çekildiği Büyükçekmece Gölü’nde incelemelerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “1990 yıllarından bu tarafa üç defa kuruma noktasına geldi. Bu sene yaşanan kuraklık herhalde en yükseği. Bu da şunu ortaya koyuyor; dünyada iklim değişikliği artarak devam ediyor. Floramız, faunamız, zengin bitki örtüsü, canlılarımız can çekişiyor” ifadesini kullandı.