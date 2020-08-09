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Büyükçekmece Gölü’nde korkutan görüntü! Su seviyesi yüzde 30 seviyelerine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2020 09:52 | Son Güncelleme

İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü’nde su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü. Yüzlerce metre suların çekildiği gölün havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi.

Büyükçekmece Gölü’nde korkutan görüntü! Su seviyesi yüzde 30 seviyelerine düştü

İSKİ verilerine göre Büyükçekmece Gölü’nün su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü. Yüzlerce metre suların çekildiği alan havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken bir zamanlar sular altında kalan Büyükçekmece Viyadüğü’nün ayakları da ortaya çıktı. Ayrıca suların çekildiği alanda kuşların tünediği ve çobanların hayvanlarını otlattığı da görüldü. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Kemal Güneş ise, ocak ayında konuşma yaptığı sempozyumda, “İklim değişikliği modellerindeki en kötü senaryoya dayanarak, sıcaklığın ve etkilerinin 2030’lardan itibaren güçlü bir şekilde hissedileceğini söyleyebiliriz. 2030 yılına kadar yağış ortalaması çok düşmese de, sıcaklık artacağı için buharlaşma olacak. Bugün gölün su kapasitesi 119 hektometre küp (hm3) değerlerinde. Elimizdeki senaryoya göre su kapasitesi, 2030 yılına kadar yüzde 25 düşerek 89 hektometre küpe kadar gerileyecek. 2100 yılında ise gölün su kapasitesi 44,7 hektometre küpe kadar azalacak” ifadelerini kullandı.

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“BU GÖL ÖNCEDEN DAHA DOLUYDU”

Suların çekilme nedenini iklim değişikliğine bağlayan Bayram Dere, “Daha önceden de geliyordum buraya. Aslında bu göl önceden daha doluydu. Sıcaklardan baya içeri çekildi. Ölen balıklar bile oldu. Hatta hepsi karada kaldı. Bence iklim değişikliğinden dolayı bu hale geldi” diye konuştu.

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“HORTUMDA SULAR BAYA ÇEKİLDİ”

Suların çekilmesinden dolayı endişelenen Fikret Arıer, “Gölün doluluk oranı çok yüksekti. Köyümüzün girişinde bir köprü var, sular oraya kadar geliyordu. Geçenlerde yağışla beraber oluşan hortumda sular baya çekildi. Aşağı yukarı 200 metre sular çekilmiş durumda. Endişeliyiz umarım bir an önce bir şeyler yaparlar” şeklinde konuştu.

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İHA

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