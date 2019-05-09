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Büyükçekmece Halk Akademisi yılsonu sergisi büyük ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 16:36 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de Halk Akademisi güzel sanatlar kursunda eğitim alan kursiyerlerin el emeği, göz nuru eserlerinin görücüye çıktığı yıl sonu sergisi Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Büyükçekmece’de Halk Akademisi güzel sanatlar kursunda eğitim alan kursiyerlerin el emeği, göz nuru eserlerinin görücüye çıktığı yıl sonu sergisi Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün katılımıyla açıldı. 2 bin kursiyerin el emeği, göz nuru eserlerinin görücüye çıktığı yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından her sene düzenlenen, halk akademisinde eğitim alan kursiyerlerin eserlerinden oluşan yıl sonu sergisi bu sene KültürPark Kurşunlu Han’da gerçekleşti. 2018-2019 eğitim dönemi boyunca eğitim alan 2 bin kursiyerin el emeği, göz nuru eserlerinin görücüye çıktığı yıl sonu sergisi büyük ilgi topladı. Açılışa katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece’de çeyrek asırdır süre gelen bu faaliyetlerin devam edeceğini ve Türkiye’ye örnek olduklarını bildirdi.

“25 yıldır süren bir gelenek”
Türkiye’de kültür sanat etkinliklerinin yaygınlaşması noktasında önemli bir belediyecilik yaptıklarını vurgulayan Akgün, Büyükçekmece Halk Akademisinin 25 yıldır faaliyette olduğunu söyleyerek, ”Büyükçekmece Belediyesi’nin kültürel faaliyetlerinin en önemli etkinliklerinden olan bu serginin açılışında bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Eşi ve benzeri olmayan çalışmalar yapılmış bu konuda öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hiçbir yerde göremeyeceğimiz koleksiyonlar hazırlamışlar. Önümüzdeki hafta sonunun da Anneler Günü olması sebebiyle herkesin burayı ziyaret edip, annelerine hediye almasını istiyorum. Çünkü anneleri için bu kadar ucuz fiyata başka güzel ve değerli hiçbir hediye bulacaklarını düşünmüyorum. Öğretmenlerimize ve iki bine yakın öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Halk eğitimin toplum içerisinde çok büyük uğraş olduğunu biliyoruz. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar eğitim vardır. İnsanların halk eğitimine çok ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Buralarda yaptıkları uğraşların meyvelerini de bu sergilerle topluyoruz. Büyükçekmece Belediyesi olarak çeyrek asırdır Türkiye’de örnek olmaya devam ediyor” diye konuştu.

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