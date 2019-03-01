Büyükçekmece halkı Albatros Parkı’nın eski haline dönmesini istiyor

Büyükçekmece halkı Albatros Parkı’nın bulunduğu 30 dönümlük alanın yeniden yeşil alan olarak vatandaşların kullanımına açılmasını istiyor. Bölgede 12 senedir esnaf olan İsmet Uluçelebi, "Bu alanın ’Millet Bahçesi’ olarak değerlendirilmesini istiyorum" dedi.

Kamuoyunda tartışmalara neden olan Büyükçekmece’deki Albatros Parkı’nın bulunduğu 30 dönümlük alanın Büyükçekmece Belediyesi tarafından imara açılıp, rezidans ve otel yapılmasını sağlayacak imar planı değişikliği mahkeme kararıyla iptal edildi. Mahkeme kararında, plan değişikliğinin paftalara işlenmediği, bu durumun mevzuat hükümlerine aykırı olduğu belirtilerek, "İmar planının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır" denildi. Ancak vatandaşlar imar planı hazırlandığı andan itibaren yeşil alan olan yerde ağaçların kurutulduğunu ve parka moloz yığınlarının dökülmeye başlandığını iddia etti. Büyükçekmece halkı büyük uğraşlar vererek mahkeme kararıyla üzerindeki projeleri iptal ettirdiği Albatros Parkı’nın eski haline dönmesini istiyor. Bölgede 12 senedir esnaf olan İsmet Uluçelebi, "Bu alanın ’Millet Bahçesi’ olarak değerlendirilmesini istiyorum" dedi.

“Albatros Parkı’nın eski haline dönmesini istiyoruz”

Albatros Sahili’nde esnaflık yapan İsmet Uluçelebi, yeşil alan olarak kullanılan bu parkın imara açıldıktan sonra ağaçların kasıtlı olarak kurutulduğunu iddia ederek, bu alanın ‘Millet Bahçesi’ olarak değerlendirilmesini istedi. Daha önce vatandaşların bu alanda piknik yaptıklarını söyleyen Uluçebi, “Albatros ihaleye açılmadan önce bu alan yeşil alanı olarak Büyükçekmecelilere hizmet veriyordu. Ancak ihaleye açılıp bu alana otel ve rezidans gibi projeler yapılması planlanınca bu yeşil alan olarak kullandığımız yer kullanılamaz hale geldi. Bizim duyduğumuz kadarıyla ağaçların dibine kimyasal maddeler dökülerek bu hale getirdiler. Moloz yığınlarını buraya döktürdüler, çamura buladılar ve sonuç hepimizin gördüğü gibi içler açısı halde. 200-300 senelik bu alanda ağaçlar vardı ancak kurudu gittiler. Çok uğraşlar vererek mahkeme tarafından buraya yapılması planlanan projeleri iptal ettirdik. Ancak şimdi Büyükçekmeceliler olarak bu alanın eski haline dönmesini istiyoruz. Eskiden vatandaşlar buralarda piknik yapar, çocuklarıyla vakit geçirirdi ama şimdi önünden korkarak geçiyoruz. Biz burayı tekrar vatandaşlara açılmasını ve millet bahçesi yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.