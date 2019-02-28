Büyükçekmece için 'Osmanlı dokunuşu' hayali

İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de vatandaşlarla bir araya geldi. Özel bir fabrikanın çalışanları ve Karaağaç Mahallesi’ndeki vatandaşlarla “Söz Sizde” programında vatandaşların sorularını cevaplayan Başkan Mevlüt Uysal, “Bir mahalle yapalım ki etraftan insanların gelip ziyaret ettiği, mahallelinin de o eski Osmanlı kültürüyle yaşadığı ortamı yaşatalım” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Mevlüt Uysal, Büyükçekmeceli vatandaşlarla “Söz Sizde” programlarında bir araya geliyor. İlk programına, Özel bir fabrikanın çalışanlarından Büyükçekmece’nin sıkıntılarını dinleyen Mevlüt Uysal, “Sizi, İstanbul’da yaşadığınızı hissetmeniz için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı. Karaağaç Mahallesi’nde esnafları ziyaret eden Uysal, CHP Seçim Bürosu’na uğrayarak 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarında başarılar diledi ve karanfil hediye etti.

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