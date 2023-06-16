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Büyükçekmece İŞ-KUR'a 'hayali personel' operasyonu! Devleti milyonlarca TL zarara uğratmışlar, çok sayıda kişiye gözaltı

16.06.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'deki İŞ-KUR’da memurlarla anlaşan bazı firmalar, hayali personellere istihdam sağladıkları ortaya çıktı. Devleti 7 milyon zarara uğratıldığının belirlendiği soruşturmada şüphelilere yönelik yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 43 şüpheliden 39’u gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İŞKUR’da bazı memurların firmalarla işbirliği yaparak devletten haksız kazanç elde edildiğine dair ihbarlarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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HAYALİ PERSONEL OLUŞTURMUŞLAR

Yapılan çalışmalarda İŞKUR personelleri A.U. ve M.G.’nin bazı firmalarla anlaşarak İş Başı Eğitim Programları kapsamında hayali personeller yaratarak gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturdukları, bu şekilde de devletten ödenen paraların firma sahipleri ile memurların ya da eşlerinin hesaplarına yatırıldığı belirlendi.

DEVLETİ 7 MİLYON TL ZARARA UĞRATMIŞLAR

İncelemelerini derinleştiren polis, şüpheli firma yetkilileri tarafından memur ve eşinin hesaplarına yaklaşık 1 milyon lira usulsüz para aktarıldığını, firmaların memurlarla işbirliği yaparak devleti toplam 7 milyon lira zarara uğrattıklarını saptadı.

43 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Çalışmaların ardından ekipler, tespit ettikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 1’i tutuklu 43 kişiden 39’u yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA

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