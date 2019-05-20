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Büyükçekmece Kaymakamlığından açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Kaymakamlığı, polis olduğunu söyleyen kişilerin muhtarlara 'kim nereli diye soruyor' dediği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Büyükçekmece Kaymakamlığından açıklama

Büyükçekmece Kaymakamlığı, bazı basın yayın organlarında "Büyükçekmece'de polis olduğunu söyleyen kişiler muhtarlara kim nereli" diye soruyor" şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında 'Büyükçekmece'de polis olduğunu söyleyen kişiler muhtarlara kim nereli diye soruyor' şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA

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