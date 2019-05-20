Büyükçekmece Kaymakamlığından açıklama

Büyükçekmece Kaymakamlığı, bazı basın yayın organlarında "Büyükçekmece'de polis olduğunu söyleyen kişiler muhtarlara kim nereli" diye soruyor" şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında 'Büyükçekmece'de polis olduğunu söyleyen kişiler muhtarlara kim nereli diye soruyor' şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA

