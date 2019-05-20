Büyükçekmece Kaymakamlığı’ndan ‘polis’ iddialarına yalanlama

Büyükçekmece Kaymakamlığı, ’Büyükçekmece’de polis olduğunu söyleyen kişiler muhtarlara kim, nereli diye soruyor’ şeklindeki iddiaları yalanladı.

Bazı basın yayın organlarında ’Büyükçekmece’de polis olduğunu söyleyen kişiler muhtarlara kim nereli" diye soruyor’ şeklinde yer alan iddialar yalanlandı.

İddialar üzerine Büyükçekmece Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ’Büyükçekmece’de polis olduğunu söyleyen kişiler muhtarlara kim nereli diye soruyor’ şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

