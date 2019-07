Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali'nde 5. gün

AKGÜN: BU FESTİVAL SİZLERE AİT

Büyükçekmece Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Akgün ise, “Bu festivale, dünya festivaller birliği, Dünya Halk Dansları Festivaller Birliği 7 kez altın madalya verdi. Bu sizlere ait, sponsorlara ait, bu Büyükçekmece gençliğine ve halkına aittir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz 20 sene bu festivali dünyaya mal etmeye çalıştık. Dünya kültür hayatına böyle bir festival kazandırdık. Ama mücadeleyi kendi içimizde yaptık. Şimdi İstanbul'un başına, genç, dinamik, entelektüel, insanları seven, çocuğu seven, kadını seven, kültürü seven, sanatı seven bir belediye başkanı geldi. Artık Türkiye, İstanbul, kültürde de olacak, sanatta da olacak. Dünya standartlarında kültürel faaliyetlerini yükseltecek. Bizde varız diyecek" şeklinde konuştu ve festivale katılanlara teşekkür etti.

KARALAR: BİZİM ÜLKEMİZİN İNSANININ, GÜLMEYE, MUTLULUĞA İHTİYACI VAR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, “Ben hep duyardım, Büyükçekmece'nin, Hasan Akgün Belediye Başkanının festivalini. Gerçekten çok güzel oldu, çok renkli oldu. Zaten birkaç kez birincilik almış en iyi festival olarak. Gerçekten ben de etkilendim, ortam çok güzel, insanlar çok güzel, gözlerinden mutluluk akıyor. Bizim ülkemizin insanının, gülmeye, mutluluğa ihtiyacı var" diye konuştu.