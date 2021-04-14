HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büyükçekmece Sahili'nde mühürlenen gözlemecilerin yıkımına başlandı

Büyükçekmece Sahili'nde mühürlenen gözlemecilerin yıkımına başlandı

14.04.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece Albatros Sahili'nde bulunan 12 esnafa ait iş yerlerinin yıkımına başlandı. Yıkım kararının durdurulmasına yönelik mahkeme kararı olduğunu söyleyen iş yeri sahipleri ile yıkım ekipleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Bir esnaf, "Bana bu yaştan sonra kim ekmek verecek. Nerede benim devletim" şeklinde konuştu.

Büyükçekmece Sahili'nde mühürlenen gözlemecilerin yıkımına başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Büyükçekmece Albatros Sahili'nde 12 kilometrelik koyun tamamında yeni sahil düzenleme projesi için çalışmalara başlandı. Proje kapsamında sahilde bulunan 12 esnafa ait gözlemeci dükkanlarının da yıkımına karar verilerek mühürlendi. Bu sabah polis ve zabıta ekiplerince alana gelen yıkım ekipleri mühürlenen bazı iş yerleri ve büfeleri yıktı.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Yıkım kararını yargıya taşıdıklarını ve mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktığını söyleyen iş yeri sahipleri ile yıkım ekipleri arasında tartışma çıktı. Yıkımı engellemek isteyen esnafla ekipler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Screenshot_39

"BAŞKA BİR GELİR KAYNAĞIMIZ YOK"

Karara tepki gösteren ve 2 aylık bir bebeği olduğunu söyleyen esnaf Ayşegül Fırıncı, "Başka bir gelir kaynağımız yok. Dişimizi tırnağımıza takıp burayı iş haline getirdik. Hiçbir kötülüğümüz olmadı. Herkes burada bizi sever. Esnafız şimdi görüyorsunuz hiçbir şeyimiz kalmadı. Ben çocuklarıma nasıl ekmek parası vereceğim. İki partinin bir olmasından sebep bizim başımıza bu geldi." diyerek gözyaşı döktü. Esnaf Aydın Çalış ise, "Yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen yaklaşık 500-1000 kişi arası polis zabıta geldi. Bütün malzememiz yıkıntının altında. Bugün kurmaya kalksanız 150 bin lira. Sahil projem var diyor" diye konuştu. Bir başka esnaf, "Bana bu yaştan sonra kim ekmek verecek. Nerede benim devletim" şeklinde konuştu.

Screenshot_40

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Türkiye'nin en çok 'mavi' kalan kenti artık 'sarı'ya döndü!Türkiye'nin en çok 'mavi' kalan kenti artık 'sarı'ya döndü!
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükçekmece

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Kuyumculuğa kural getirildi!

Kuyumculuğa kural getirildi!

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İlçeyi savaş alanına çeviren kavga

İlçeyi savaş alanına çeviren kavga

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.