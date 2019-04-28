Büyükçekmece sahili turuncuya büründü

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece sahilinde denizin bir bölümü turuncu renge bürünürken, bunun plankton çoğalması kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

Hafta sonunu fırsat bilip gezmek için Büyükçekmece sahiline gelen vatandaşlar farklı bir görüntüyle karşılaştı.

Denizin sahile vurduğu bölümdeki turuncu renk, vatandaşları şaşırttı. Vatandaşlar, bu farklı görüntüyü cep telefonlarıyla görüntüledi.

Benzer görüntüler birkaç gün önce Tekirdağ sahilinde de görülmüştü.

Marmara Denizi'nde yaşanan renk değişikliğinin biyolojik bir canlı olan planktonun çoğalmasından kaynaklandığı belirtilmişti.

