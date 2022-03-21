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Büyükçekmece sahilinde iki ceset bulundu

21.03.2022 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de sahilde iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre, Türkmenistan uyruklu erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini astığı tespit edildi. Yaşanan dehşet verici olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Büyükçekmece sahilde 2 ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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CİNAYETTEN SONRA KENDİNİ ASTI

Olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin adları açıklanmayan Türkmenistan uyruklu kadın (30) ve erkeğe (35) ait olduğu tespit edildi.

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İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor.

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Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmanın ardından şüphelilerin cesetleri cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Yaşanan cinayet ve intihar ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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cinayet Büyükçekmece
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