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Büyükçekmece TEM'de kaza! Feci şekilde can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2019 07:20 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu'da önünde seyreden kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü aracında sıkışarak hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu.

Büyükçekmece TEM'de kaza! Feci şekilde can verdi

Kaza TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkii İstanbul istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Önünde seyreden kamyona arkadan çarpan TIR sürücüsü aracında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybederken devrilen kamyonun sürücüsü ise yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilince yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin ölen TIR sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarma çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
TEM Otoyolu trafik kazası

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