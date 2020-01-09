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  4. Büyükçekmece TEM'de kağıt balyaları yola devrildi, trafik yoğunluğu oluştu 

Büyükçekmece TEM'de kağıt balyaları yola devrildi, trafik yoğunluğu oluştu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 09:25 | Son Güncelleme

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda tırın taşıdığı kağıt balyaları yola devrildi.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda tırın taşıdığı kağıt balyaları yola devrildi. Yola savrulan balyalar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Olay saat 06.20 sıralarında TEM Otoyolu Kumburgaz Sapağı Edirne istikametinde meydana geldi. Tıra yüklü prenslenmiş kağıt balyaları yola devrildi. Yola savrulan kağıt balyaları trafiğin tek şeride düşmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Balyaların yoldan kaldırılması için olay yerine bir de iş makinesi sevk edildi. İş makinesi yardımıyla hurda kağıt balyaları yoldan kaldırılarak emniyet şeridine alındı. Balyaların yoldan kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik tekrar normal akışına döndü.

(FOTOĞRAFLI)

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