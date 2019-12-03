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Büyükçekmece TEM'de kamyon devrildi yol kapandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:50 | Son Güncelleme

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan çöp kamyonu devrildi.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL (DHA) BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan çöp kamyonu devrildi. Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı.
Kaza saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Beylikçayırı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ümmet Bekçi'nin kullandığı Avcılar Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonunun Edirne yönünde giderken sol ön lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yol kenarındaki bariyerlere vurarak devrildi. TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem aldı. İtfaiye ekipleri de önce devrilen kamyonu yolun kenarına çekerek trafiğin tek şeritten akmasını sağladı. Daha sonra kaza yerine gelen vinçler yardımıyla devrilen kamyon kaldırıldı. Yol bir saat süren çalışmanın ardından tamamen trafiğe kapanan yol açıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyon sürücüsü Ümmet Bekçi, "Bir anda ön tekerim patladı, sol ön teker direksiyon hakimiyetini kaybedip ne yazık ki kazaya sebebiyet verdik. Allah'a çok şükür bir şeyimiz yok" dedi.
(FOTOĞRAF)

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