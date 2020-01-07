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  4.  Büyükçekmece TEM'deki TIR kazası kamerada

 Büyükçekmece TEM'deki TIR kazası kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 18:28 | Son Güncelleme

Ersan SAN - İSTANBUL DHA - BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı.

Ersan SAN - İSTANBUL DHA - BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza anı kameraya da yansıdı
Kaza TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde giden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoldan çıkan TIR ekiplerin çalışmalarıyla yoldan kaldırıldı. Trafik normal seyrine döndü.

KAZA KAMERADA
Bu arada kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Hızla gelen TIR'ın bir anda bariyere çarptığı görülüyor. Bu sırada arkadan gelen sürücüler de zor anlar yaşıyor.

(FOTOĞRAF)

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