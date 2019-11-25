Büyükçekmece ve Arnavutköy'deki tarım alanlarını moloz ve çöple doldurdular

Ali AKSOYER-Tolga ILGINER- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL.(DHA)- İSTANBUL'da döküm sahalarına para vermek istemeyen kişilerin hedefi Büyükçekmece ve Arnavutköy'de bulunan tarım alanları oluyor. Büyükçekmece gölü su havzasındaki tarım alanları içinden geçen neredeyse her ara yol, kaçak hafriyat döküm alanına dönüşmüş durumda. Tarla kenarlarına yada tarlalar arasında kalan araziler hatta bazı köy mezarlıklarının önü molozların yanı sırda hurda koltuk takımları, ayakkabılar, oyuncaklar, kırık su tankları, hurda yazar kasalar, buzdolapları gibi eşyalarla dolu. Çevre köylüleri "Bazen yakalanıyorlar ama kamyonlarıyla çöp dökmek için gelmeye devam ediyorlar." diyorlar.

DAHA ÇOK GECELERİ DÖKÜLÜYOR

Büyükçekmece Gölü havzasında bulunan tarım alanları ile Arnavutköy bölgesi kaçak döküm yapan kişilerin en çok kullandığı bölgelerin başında geliyor. Bölgenin tarım alanı oluşu ve geceleri kimsenin olmamasından faydalanan bazı kişilerin kamyonlarla girdikleri ara yolları adeta çöplüğe döndürmüş durumda.

BUZDOLABINDAN AYAKKABIYA, OYUNCAKTAN MASA SANDALYEYE KADAR HER ŞEY VAR

Tarım alanları kenarına yada içine dökülen molozun yanı sıra çok sayıda evsel atık denilebilecek malzemeler de bulunuyor. Bu alanlarda kırık su tankları, hurda buzdolapları, koltuk takımları, masa, sandalye, hurda yazar kasalar, ayakkabılar, çocuk oyuncakları gibi yüzlerce çeşit eşyayla dolmuş durumda.