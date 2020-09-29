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Büyükçekmece ve Kadıköy’de evlerden 600 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 11:03 | Son Güncelleme

Büyükçekmece ve Kadıköy’de girdikleri 3 evden 600 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

Büyükçekmece ve Kadıköy’de girdikleri 3 evden 600 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Olaylara ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 14 Eylül’de Büyükçekmece’de iki adreste, 20 Eylül’de ise Kadıköy’de bir adreste meydana gelen evlerden hırsızlık ve otomobil hırsızlığı olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin önce eşkalleri, ardından kimlikleri tespit edildi. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

600 bin TL’lik zarar
Büyükçekmece’de ve Kadıköy’de meydana gelen hırsızlık olaylarında, çok sayıda elektronik eşya, ziynet eşyası ve iki adet otomobil çalan şüphelilerin vatandaşları toplam 600 bin TL zarara uğrattığı belirlendi.
5 kişi yakalandı
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, olayların sorumlusu oldukları belirlenen 2’si küçük yaşta 5 kişi kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden 2’si Çocuk Şube Müdürlüğüne, 3 şüpheli ise Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
5 kişiden 3’ü tutuklandı
Şüpheliler Emre A. (21)’nın 6, Şehdavut K. (18)’nin 8, Azad İ. (20)’nin 7 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Küçük yaştaki şüphelilerden T.K. (17)’nin 5, S.A. (17)’nın ise 10 adet kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emre A., Şehdavut K. ve Azad İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, küçük yaştaki T.K. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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