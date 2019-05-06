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Büyükçekmece ve Maltepe'de seçim yenilenmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 23:13 | Son Güncelleme

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece, MHP'nin Maltepe seçim sonuçlarına yönelik itirazları oy birliği ile reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin Büyükçekmece; MHP'nin Maltepe seçim sonuçlarına yönelik itirazları oy birliğiyle reddetti.

YSK, AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilemesi kararının ardından Büyükçekmece ve Maltepe ilçelerine yönelik itirazları da görüştü.

Kurul, AK Parti'nin Büyükçekmece ilçe belediye başkanlığı ile MHP'nin Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptali talebiyle yaptığı olağanüstü itirazları reddetti.

YSK'nin kısa kararında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmiş olduğundan bu taleplerle ilgili ayrıca karar verilmesine yer olmadığı bildirildi.

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Büyükçekmece maltepe YSK Yüksek Seçim Kurulu

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