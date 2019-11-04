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Büyükçekmece Vergi Dairesi eski Tepecik belediye hizmet binasına taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:35 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi’nin Kasım ayı birinci oturumu Belediye Başkanı Dr.

Büyükçekmece Belediyesi’nin Kasım ayı birinci oturumu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün başkanlığında gerçekleşti. Mecliste eski Tepecik belediye hizmet binası, bedelsiz olarak 1 yıl süresince İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na tahsis edildi. 5,8 büyüklüğündeki Marmara depreminde hasar gören Büyükçekmece Vergi Dairesi olarak bir yıl yıl süreyle bu binada hizmet verecek.
29-31 Ekim tarihleri arasında Fransa’nın Strasbourg kentinde gerçekleşen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ndeki alınan karar ve yapılan çalışmalar hakkında belediye meclisini bilgilendiren Başkan Akgün, daha sonra gündemdeki maddeleri görüşmeye açtı. Gündemde yer alan mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesi’ne ait, Tepecik Ulus Mahallesi’ndeki eski Tepecik belediye hizmet binası, bedelsiz olarak 1 yıl süresince Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na tahsis edildi. 5,8 büyüklüğündeki Marmara depreminde hasar gören Büyükçekmece Vergi Dairesi olarak bir yıl yıl süreyle bu binada hizmet verecek. Bu süre zarfında da hasarlı bina yıkılarak yerine yenisi yapılacak.

“Tarımsal Eğitim Programı” başlıyor
İstanbul’un en verimli ve en geniş tarım arazilerine sahip ilçelerinden olan Büyükçekmece ilçesindeki tarım alanlarının değerlendirilmesi ve belediyenin hayata geçireceği “Tarımsal Eğitim Programı” konusunda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile işbirliği yapılması konusu mecliste oybirliğiyle kabul edildi. Kırklareli Lüleburgaz ilçesi, Büyükkarıştıran Belediyesi, Pınarhisar ilçesi, Kaynarca Belediyesi ve Edirne ili Keşan ilçesi, Beğendik Belediyesi’nin Büyükçekmece Belediyesi ile “Kardeş Şehir” ilişkisi kurulmasına yönelik teklif de oybirliğiyle kabul edildi. Büyükçekmece Belediyesi’nin Kasım ayı meclisi 2. oturumu 7 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleşecek.

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