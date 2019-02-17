HABER

BÜYÜKÇEKMECE'DE 60 ÇUVAL 'ZEHİRLİ KİMYASAL ATIK' BULUNDU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 18:50 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de, Çakmaklı Köyü Yolu üzerinde yol kenarına kimliği bilinmeyen kişilerce bırakılan 60 çuval sanayi atığından numune alınarak inceleme yapıldı.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)
Büyükçekmece'de, Çakmaklı Köyü Yolu üzerinde yol kenarına kimliği bilinmeyen kişilerce bırakılan 60 çuval sanayi atığından numune alınarak inceleme yapıldı. İnceleme sonucunda zehirli olduğu tespit edilen atıklar AFAD ve Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından taşınmaya başlandı. Polis, zehirli atıkları bırakan araç ve kişileri tespit için çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükçekmece'de bulunan Çakmaklı Köyü Yolu'nun çevresindeki göl havzasına kimyasal madde içerdiği belirlenen 60 çuval sanayi atığı döküldü. Büyükçekmece Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü ekiplerince dün gece yapılan rutin kontrollerde fark edilen kimyasal atığın çevresine güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Konuyla ilgili ihbar alan AFAD ekipleri, çalışma yapmak üzere bölgeye gelerek çalışma başlattı. Kimyasal atık üzerinde çeşitli testler yapan AFAD'ın hazırladığı raporun ardından İSTAÇ ekipleri tarafından atığın bölgeden kaldırılması için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, polis ekipleri göl havzasına söz konusu zehirli atık dolu çuvalları bırakan araç ve kişileri tespit edip yakalamak için geniş kapsamlı çalışma yürütüyor.

Görüntü Dökümü:
---------
- Olay yeri
- Ekiplerin çalışmaları
- Genel ve detay görüntüler

PARTNERKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyorKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyor
Bağcılar'da silahla başından vurulan kişi ağır yaralandıBağcılar'da silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı
Kızılay Genel Başkanı Kınık: En fazla yardım yapan ülke TürkiyeKızılay Genel Başkanı Kınık: En fazla yardım yapan ülke Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

ABD uçakları Venezuela sınırında! Açıklama geldi

ABD uçakları Venezuela sınırında! Açıklama geldi

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar etti

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Eylem hazırlığındaydılar! PKK operasyonunda 735 gözaltı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Bornova'da büyük tehlike! Köy ikiye bölündü

Köy ikiye bölündü! 'Bize ibret gibi bir şey oldu'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.