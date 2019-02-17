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Büyükçekmece'de 60 çuval 'zehirli kimyasal atık' bulundu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 22:58 | Son Güncelleme

BÜYÜKÇEKMECE'de, Çakmaklı Köyü Yolu üzerinde yol kenarına kimliği bilinmeyen kişilerce bırakılan 60 çuval sanayi atığından numune alınarak inceleme yapıldı.

(Ek bilgilerle)Büyükçekmece'de 60 çuval 'zehirli kimyasal atık' bulundu

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-BÜYÜKÇEKMECE'de, Çakmaklı Köyü Yolu üzerinde yol kenarına kimliği bilinmeyen kişilerce bırakılan 60 çuval sanayi atığından numune alınarak inceleme yapıldı. İnceleme sonucunda zehirli olduğu tespit edilen atıklar, ekipler tarafından kaldırılarak, İSTAÇ'a ait lisanslı bertaraf tesisine nakledildi.

Büyükçekmece'de bulunan Çakmaklı Köyü Yolu'nun çevresindeki göl havzasına kimyasal madde içerdiği belirlenen 60 çuval sanayi atığı döküldü. Büyükçekmece Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü ekiplerince dün gece yapılan rutin kontrollerde fark edilen kimyasal atığın çevresine güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Konuyla ilgili ihbar alan AFAD ekipleri, çalışma yapmak üzere bölgeye gelerek çalışma başlattı. Kimyasal atık üzerinde çeşitli testler yapan AFAD'ın hazırladığı raporun ardından İSTAÇ ekipleri atığın bölgeden kaldırılması için çalışma başlattı. 60 çuval atık kaldırılarak, İSTAÇ'a ait lisanslı bertaraf tesisine nakledildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, polis ekipleri göl havzasına söz konusu zehirli atık dolu çuvalları bırakan araç ve kişileri tespit edip yakalamak için geniş kapsamlı çalışma yürütüyor.

BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyükçekmece İlçesi Çakmaklı Mahallesi yolu üzerindeki boş arsaya kimliği belirsiz şahıslarca bırakılan 60 çuval atık, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırılarak, İSTAÇ'a ait lisanslı bertaraf tesisine nakledilmiştir." denildi.

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