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Büyükçekmece'de Alacak Verecek Meselesi Silahlı Kavgaya Dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:39 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bacağından silahla vuruldu.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) Büyükçekmece'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bacağından silahla vuruldu. Olay saat 14.00 sıralarında Ulus Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni yapılan binanın müteahhitti ile toprak sahibi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada toprak sahibi 53 yaşındaki Hamit Dilaver bacağından silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından silahla yaralanan Dilaver'i ambulansla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulunurken, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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