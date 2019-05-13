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Büyükçekmece’de Anneler Gününe özel iftar yemeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 09:59 | Son Güncelleme

Büyükçekmeceli anneler, 12 Mayıs Anneler Günü nedeniyle düzenlenen “Anneler Günü Özel İftarı”na katıldı.

Büyükçekmeceli anneler, 12 Mayıs Anneler Günü nedeniyle düzenlenen “Anneler Günü Özel İftarı”na katıldı. Gecede Anneler Günü için bir konser veren sevilen sanatçı Şükriye Tutkun büyük ilgi görgü.
Ramazana ayının tüm güzelliklerinin yaşandığı Büyükçekmece’de bu yılda mahalle iftarları tüm hızıyla devam ederken, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün bu kez de anneleri iftarda ağırladı. Büyükçekmece Belediyesi önündeki meydanda düzenlenen iftara yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Masaları tek tek gezen ve Anneler Günü nedeniyle iftara katılan annelere çiçek takdim eden Başkan Akgün, tüm annelerin Anneler Gününü kutladı. Gecede Anneler Günü için bir konser veren sevilen sanatçı Şükriye Tutkun büyük ilgi görgü.
“Burası mutluluk şehri Büyükçekmece”
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bu yılda iftar sofrasını Büyükçekmece ailesi ile birlikte paylaşmaktan ötürü çok mutlu olduğunu belirterek; “Allah’a çok şükür bu sene de sizlerle birlikte belediye başkanı olarak iftar yapıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de desteğiyle bu dönemde de çok güzel işleri yine hep birlikte başaracağız. Sorumluluğumuzun farkındayız. Burası mutluluk şehri Büyükçekmece. Bütün annelerimize bol sağlıklar diler, hepsinin ellerinden öperim. Sanatımızı, sahurumuzu, konserimizi, iftarımızı hep birlikte yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

Büyükçekmece’de Anneler Gününe özel iftar yemeği

Büyükçekmece’de Anneler Gününe özel iftar yemeği

Büyükçekmece’de Anneler Gününe özel iftar yemeği

Büyükçekmece’de Anneler Gününe özel iftar yemeği

Büyükçekmece’de Anneler Gününe özel iftar yemeği

Büyükçekmece’de Anneler Gününe özel iftar yemeği

Büyükçekmece’de Anneler Gününe özel iftar yemeği

Büyükçekmece’de Anneler Gününe özel iftar yemeği

Büyükçekmece’de Anneler Gününe özel iftar yemeği

Büyükçekmece’de Anneler Gününe özel iftar yemeği

Büyükçekmece’de Anneler Gününe özel iftar yemeği

Büyükçekmece’de Anneler Gününe özel iftar yemeği

Büyükçekmece’de Anneler Gününe özel iftar yemeği

Büyükçekmece’de Anneler Gününe özel iftar yemeği

Büyükçekmece’de Anneler Gününe özel iftar yemeği
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