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Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere 143 adet bisiklet dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 17:50 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi her yaz tatilin olduğu gibi bu yılda okullarında başarılı olan öğrencileri bisiklet ile ödüllendirdi.

Büyükçekmece Belediyesi her yaz tatilin olduğu gibi bu yılda okullarında başarılı olan öğrencileri bisiklet ile ödüllendirdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Çocuklarımızı cesaretlendirmek ve geleceğe hazırlamak bakımından okul birincisi, ikinci ve üçüncülerine güzel hediyeler sunarak onları cesaretlendiriyoruz, hayata hazırlıyoruz” diye konuştu.
Büyükçekmece Belediyesi, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonunda ilçedeki 48 devlet okulunda okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan 143 öğrenciye bisiklet hediye etti. Büyükçekmece Belediyesi önünce düzenlenen bisiklet takdim törenine velileri ile birlikte gelen öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. Öğrencileri tek tek tebrik eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ödülün başarıyı özendirmek adına verildiğini belirterek öğrencileri bisikletlerini güvenli bisiklet yollarında kullanmaları konusunda da uyardı.

“Çocuklar mutlu biz daha mutluyuz”
Başkan Akgün, “Çocukların hepsi mutlu biz çok daha mutluyuz. Çocukların hepsinden gelecek senede aynı şekilde birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerini almak üzere, okuldaki başarılarını yukarıya çekerek tekrar Büyükçekmece Belediyesi önündeki bu törene gelmelerini bekliyorum. Şimdiden bisikletlerini hazırlıyorum çocuklarımız özendirmek çocukların gelişmesine katkı sağlar. Çocukları başarılarından ötürü kutlamak onlara takdire layık olduklarını tavırlarla ortaya koymak hepimiz için bir görevdir. Çocukları cesaretlendirmek ve geleceğe hazırlamak bakımından bizde her sene okul birinci, ikinci, üçüncülerine bu şekilde güzel hediyeler sunarak onları cesaretlendiriyoruz, hayata hazırlıyoruz. Annelerini, kendilerini, ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere 143 adet bisiklet dağıtıldı

Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere 143 adet bisiklet dağıtıldı

Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere 143 adet bisiklet dağıtıldı

Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere 143 adet bisiklet dağıtıldı

Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere 143 adet bisiklet dağıtıldı

Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere 143 adet bisiklet dağıtıldı

Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere 143 adet bisiklet dağıtıldı

Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere 143 adet bisiklet dağıtıldı

Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere 143 adet bisiklet dağıtıldı

Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere 143 adet bisiklet dağıtıldı

Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere 143 adet bisiklet dağıtıldı

Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere 143 adet bisiklet dağıtıldı

Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere 143 adet bisiklet dağıtıldı

Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere 143 adet bisiklet dağıtıldı

Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere 143 adet bisiklet dağıtıldı
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