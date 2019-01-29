BÜYÜKÇEKMECE'DE BİR BİNADA PATLAMA SONRASI YANGIN (4 alevli görüntüler ek)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA

Büyükçekmece'de bir binada patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Güzelce Mahallesi Hayat Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın en alt katında henüz bilinmeyen nedenle patlama geldi. Patlama sonrası alt katı alevler sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan 1'i ağır 2 kişi ambulansla hastaneye gönderildi. Yangın söndürülürken binada büyük çapta hasar meydana geldi.

