BÜYÜKÇEKMECE'DE CADDELER SULAR ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Büyükçekmece'nin Güzelce mahallesinde bulunan meydan sağanak yağışın ardından sular altında kaldı. Yağışın etkili olduğu mahallede bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bir kahvehaneyi de su basınca, içerideki bir müşteri dizlerini koyduğu iki sandalyeyle dışarı çıkmaya çalıştı. Güzelce otobüs durağının da sular altında kaldığı anlar cep telefonlarınca görüntülendi.
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