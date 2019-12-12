Büyükçekmece'de camiden musluk çalan kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'deki İbrahim Sancak Camisi'nin şadırvan musluklarını çalan kişi yakalandı.

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mimarsinan'daki İbrahim Sancak Camisi'nde son zamanlarda art arda hırsızlık olayları yaşandı.

Bunun üzerine camiye, Büyükçekmece Belediyesi tarafından kamera sistemi kuruldu. Önceki gece saat 01.40 sıralarında camiye gelen bir kişi, 2 kamerayı devre dışı bırakıp muslukları sökerek, kaçtı.

Polis ekipleri, diğer kameraların görüntülerinden şüphelinin A.A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



