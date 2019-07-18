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Büyükçekmece’de çevre bilinci ve spor el ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 13:35 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi’nin “Geri Dönüşüm Gelecektir” sloganı ile hayata geçirdiği çevre projesi bu kez sporla bütünleşti.Sinanoba Büyük Atatürk Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Spor Akademisi yürüyüş kursiyerleri ve Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyelerine “Geri Dönüşüm Gelecektir” projesi anlatıldı.“Spor ve çevre el ele”Büyükçekmece Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün işbirliği ile “Spor ve Çevre El Ele” sloganı ile gerçekleşen etkinliğe ilgi yoğun oldu.

Büyükçekmece Belediyesi’nin “Geri Dönüşüm Gelecektir” sloganı ile hayata geçirdiği çevre projesi bu kez sporla bütünleşti.

Sinanoba Büyük Atatürk Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Spor Akademisi yürüyüş kursiyerleri ve Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyelerine “Geri Dönüşüm Gelecektir” projesi anlatıldı.

“Spor ve çevre el ele”
Büyükçekmece Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün işbirliği ile “Spor ve Çevre El Ele” sloganı ile gerçekleşen etkinliğe ilgi yoğun oldu. Güne uzman eğitmenler eşliğinde yoga yaparak başlayan kursiyerlere spor sonrasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü eğitmenleri tarafından geri dönüşümün çevreye katkısı ve bu konuda neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verildi.

“Geri dönüşüm gelecektir”
Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Büyükçekmece Belediyesi’nin çevre konusunda önemli projeler hayata geçirdiğini bunlardan bir tanesinin de “Geri Dönüşüm Gelecektir” projesi olduğunu hatırlatarak; “Bu etkinlikteki amacımız; sağlıklı bir yaşam açısından olmazsa olmaz spor bilincini, sağlıklı yaşamın bir diğer olmazsa olmazı çevre bilinci ile birleştirerek farkındalık oluşturmaktır. Gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılık için hepinize Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinliğin son bölümünde ise Halk Akademisi yürüyüş kursiyerlerinin yanlarında getirdikleri atık plastik, cam ve yağ gibi maddeler geri dönüşüm kurularına bırakıldı.

Büyükçekmece’de çevre bilinci ve spor el ele verdi

Büyükçekmece’de çevre bilinci ve spor el ele verdi

Büyükçekmece’de çevre bilinci ve spor el ele verdi

Büyükçekmece’de çevre bilinci ve spor el ele verdi

Büyükçekmece’de çevre bilinci ve spor el ele verdi

Büyükçekmece’de çevre bilinci ve spor el ele verdi

Büyükçekmece’de çevre bilinci ve spor el ele verdi

Büyükçekmece’de çevre bilinci ve spor el ele verdi

Büyükçekmece’de çevre bilinci ve spor el ele verdi

Büyükçekmece’de çevre bilinci ve spor el ele verdi

Büyükçekmece’de çevre bilinci ve spor el ele verdi

Büyükçekmece’de çevre bilinci ve spor el ele verdi

Büyükçekmece’de çevre bilinci ve spor el ele verdi
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