Büyükçekmece'de CHP seçim standına zarar verildi

İSTANBUL (AA) - CHP'nin Büyükçekmece'deki seçim standındaki partililerle bazı kişiler arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan arbedede seçim standına zarar verildi.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece sahiline seçim çalışması için kurulan CHP standındaki görevlilerle, yoldan geçen bazı kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında yaşanan arbedede seçim standına ve içerideki elektronik eşyalara zarar verildi.

Çevredekilerin araya girmesiyle sonlanan olayın ardından, parti yetkilileri, sorumlular hakkında şikayette bulundu.

Polis ekiplerinin olaya karışanları yakalamak için başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

