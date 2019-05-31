HABER

Büyükçekmece'de CHP seçim standına zarar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 00:27 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de CHP seçim standına zarar verildi

İSTANBUL (AA) - CHP'nin Büyükçekmece'deki seçim standındaki partililerle bazı kişiler arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan arbedede seçim standına zarar verildi.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece sahiline seçim çalışması için kurulan CHP standındaki görevlilerle, yoldan geçen bazı kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında yaşanan arbedede seçim standına ve içerideki elektronik eşyalara zarar verildi.

Çevredekilerin araya girmesiyle sonlanan olayın ardından, parti yetkilileri, sorumlular hakkında şikayette bulundu.

Polis ekiplerinin olaya karışanları yakalamak için başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Tüyleriniz diken diken olacak 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Tüyleriniz diken diken olacak
Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'da (2)Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'da (2)
Ev hapsindeki organize suç örgütü sanığına silahlı saldırıEv hapsindeki organize suç örgütü sanığına silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece CHP stant

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Dev bankanın adında değişiklik!

Dev bankanın adında değişiklik!

TBMM'de Tunceli tartışması! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

TBMM'de Tunceli tartışması! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Bodrum'da gece yarısı korkutan deprem!

Ev hapsindeki organize suç örgütü sanığına silahlı saldırı

Ev hapsindeki organize suç örgütü sanığına silahlı saldırı

Erdoğan'dan dikkat çeken yargı mesajı! 'Türkiye’nin bir daha benzer hataları tekrarlama lüksü yoktur'

Erdoğan'dan dikkat çeken yargı mesajı! 'Türkiye’nin bir daha benzer hataları tekrarlama lüksü yoktur'

Kılıçdaroğlu, imam hatipliler ile iftar yaptı

Kılıçdaroğlu, imam hatipliler ile iftar yaptı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Cuma mesajları 2019: Ramazan Bayram öncesi Uzun, kısa veya resimli cuma mesajları!

Cuma mesajları 2019: Ramazan Bayram öncesi Uzun, kısa veya resimli cuma mesajları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.