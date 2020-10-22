Büyükçekmece’de düşen eğitim uçağının enkazı kaldırıldı

Büyükçekmece’de düşen uçağın enkazı akşam saatlerinde kaldırıldı.

İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı’ndan saat 10.56’da kalkan eğitim uçağı Büyükçekmece’de boş bir araziye düştü. Özel bir üniversitenin pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart’ın kullandığı ve tek başına uçtuğu öğrenildi. Yaralanan Nart hastanede tedavi altına alındı.

Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen eğitim uçağının enkazı bu akşam saatlerinde kaldırıldı. Olay yerinde parçalanan uçaktan kalan küçük parçalar ve çarpmanın etkisiyle yerde oluşan yaklaşık yarım metrelik çukur görüntülendi.

