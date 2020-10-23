HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büyükçekmece’de düşen uçağın genç pilotu hayatını kaybetti

Büyükçekmece’de düşen uçağın genç pilotu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 14:25 | Son Güncelleme

Dün Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeni ile acil iniş sırasında düşen uçağın pilotu Beytullah Nart’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından dün saat 10.56’da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05’te havalimanı yakınlarında düştü.

Dün Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeni ile acil iniş sırasında düşen uçağın pilotu Beytullah Nart’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından dün saat 10.56’da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05’te havalimanı yakınlarında düştü. Uçağın pilotu, pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart, ekipler tarafından çıkarıldıktan sonra ambulans helikopter ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
Genç pilotun doktorların tüm müdahalesine rağmen yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybettiğini öğrenildi. Nart’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
Düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybettiDüşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
İşte MasterChef sarımsaklı köfte tarifi..İşte MasterChef sarımsaklı köfte tarifi..
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
İstanbul'da düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
Düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da deprem
Esenyurt'ta korkunç olay! Hediye ettiği bisikleti geri istedi, komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı
Esenyurt'ta korkunç olay! Hediye ettiği bisikleti geri istedi, komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı
Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye artık iki mevsimli bir ülke oluyor
Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye artık iki mevsimli bir ülke oluyor
Türkiye'nin konuştuğu Melek cinayetinde yeni gelişme: Azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı
Türkiye'nin konuştuğu Melek cinayetinde yeni gelişme: Azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.