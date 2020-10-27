Büyükçekmece’de ev sahibiyle kiracının kavgası kanlı bitti

Büyükçekmece’de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada, ev sahibinin yakını olduğu öğrenilen bir kişi kiracıyı silahla vurarak kaçtı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Büyükçekmece Tepecik Mahallesi Dilaver Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı apartmanın birinci katında oturan Adnan E. ile ev sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ev sahibinin yakını olduğu öğrenilen bir kişi silahla Adnan E.’ye 4 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Adnan E. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapatırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Yaralı Adnan E. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin sokak üzerinde ve binadaki incelemelerinin ardından güvenlik şeridi kaldırıldı. Olay sonrası kaçan silahlı saldırganı yakalamak için ise polis ekipleri çevrede operasyon başlatırken, olay esnasında evde bulunan Adnan E.’nin eşi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

