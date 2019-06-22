BÜYÜKÇEKMECE'DE FABRİKA YANGINI: 4 ÖLÜ (Geniş haber)

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN - Muhammed KILIÇ - Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK / İSTANBUL DHA

BÜYÜKÇEKMECE'de tekstil ve plastik malzemelerinin imalatı yapılan 4 katlı bir fabrikada çıkan yangın sonucu yabancı uyruklu 4 işçi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ile yaralanan yabancı uyruklu 2 işçi de hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliği tarafından, olayla ilgili bir açıklama yapılarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki bir fabrikada saat 03.00 sıralarında çıktı. Bin 500 metrekarelik alana sahip tekstil ve plastik malzemeleri üreten 4 katlı fabrikanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada kısa sürede büyüyen alevler, tüm fabrikayı sardı. Yangın nedeniyle gece vardiyasında olup büyük korku yaşayan işçiler çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine Beylikdüzü, Beykent, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar itfaiye ekipleri ile çok sayıda polis ve sağlık görevlisi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrikanın çatısında bulunan işçileri merdivenle kurtardı. Kurtarma esnasında dumandan etkilenen 2 işçi ile 4 itfaiye eri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.