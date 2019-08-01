HABER

Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 01:21 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, 20’inci Uluslararası Büyükçekmece Festivali’nde sahne alarak Büyükçekmecelilere unutamayacakları bir akşam yaşattı.20’inci Uluslararası Büyükçekmece Festivali tüm dünyadan gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, 20’inci Uluslararası Büyükçekmece Festivali’nde sahne alarak Büyükçekmecelilere unutamayacakları bir akşam yaşattı.
20’inci Uluslararası Büyükçekmece Festivali tüm dünyadan gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Festival kapsamında ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Amfiyi tıklım tıklım dolduran Büyükçekmeceliler Ferhat Göçer’in sahne performansı ile unutamayacakları bir akşam yaşadı. Sahnede oldukça enerjik görünen Ferhat Göçer, en sevilen şarkılarını tüm Büyükçekmece ve İstanbullular için seslendirdi. Göçer’in pek çok hayranı tüm şarkılara birlikte eşlik etti.
Konseri Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de takip etti. Ferhat Göçer’i keyifle dinleyen Başkan Akgün, Göçer’in davetiyle sahneye gelerek festival alanındakilere seslendi. Ünlü sanatçıyı beğenerek dinlediğini dile getiren Akgün, Ferhat Göçer’e hediye ve çiçek takdim etti. Ardından Ferhat Göçer ve Başkan Akgün’le beraber amfi tiyatrodakileri arkalarına alarak bir özçekim yaptı.
‘Ferhat Göçer gibi yetişmiş, muhteşem, entelektüel bir sese sahip olduğumuz için mutluyuz’
Ferhat Göçer’i her gün dinlemek istediğini ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “ Amfi ne kadar büyükse biz o amfilere sığmayız. 10 bin kişilik proje yaptık ama dışarıda 20 bin kişi var. 5-6 binde burada. 25 bin kişiye Ferhat Göçer konseri veriyoruz. Ferhat Göçer gibi yetişmiş, muhteşem, entelektüel bir sese de sahip olduğumuz için mutluyuz. Bu akşam 20’inci Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali. 71 ülkeden bin 600 sanat elçimizi ağırlıyoruz. Kutluyorum. Allah sağlık versin. O güzel sesin bozulmasın. Uzun ömürler diliyoruz. Seçici kurul tarafından Suat Suna’yla birlikte Ferhat Göçer’e fazla alan vermişiz. Ben her gün istiyorum. Keman virtüözü Suat Suna’ya da çok teşekkür ediyoruz “ diye konuştu.

Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı esti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

11 yıl sonra ilk! Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

11 yıl sonra ilk! Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Benzema coştu, F.Bahçe Real Madrid'e direnemedi

Benzema coştu, F.Bahçe Real Madrid'e direnemedi

ABD Büyükelçiliği duyurdu! 4 tanesi daha teslim edildi

ABD Büyükelçiliği duyurdu! 4 tanesi daha teslim edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

İstanbul Şirinevler'de kablolardaki patlamalar korkuttu

İstanbul'da korkutan patlamalar!

Mahalleyi karıştıran kaza! Facia: Çocuk parkına daldı

Mahalleyi karıştıran kaza! Facia: Çocuk parkına daldı

31 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 3 milyon TL devretti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.