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BÜYÜKÇEKMECE'DE FESTİVAL ALANINDA HAVAİ FİŞEK KAZASI: 8 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 01:13 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA  20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin yapıldığı yerde havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hafif şekilde yaralandı.  Edinilen bilgiye göre 20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış törenindeki havai fişek gösterisi sırasında havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu 8 kişi hafif şekilde çeşitli yerlerinden yaralandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin yapıldığı yerde havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış törenindeki havai fişek gösterisi sırasında havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu 8 kişi hafif şekilde çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Görüntü dökümü:
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(AMATÖR GÖRÜNTÜ)
-Yaşanan patlama
-Etrafta yaşananlar
(AKTÜEL)
-Ambulanslardan görüntü
-Genel ve detaylar

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