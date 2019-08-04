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Büyükçekmece'de festival alanındaki havai fişek kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 02:50 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi: "13 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza hastanelerde ayakta tedavisi yapılmış ve taburcu edilmişlerdir"

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de festival alanında havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Büyükçekmece Belediyesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivalinin final gecesinde herkesi üzen bir havai fişek kazası meydana geldiği belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Havai fişek firmasının atımı sırasında bir fişek yerde patlamış ve 13 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza hastanelerde ayakta tedavi yapılmış ve taburcu edilmişlerdir. Sosyal medya üzerinden paylaşılan asılsız haberlere lütfen inanmayınız. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış törenindeki havai fişek gösterisi sırasında havai fişekler fırlatma rampasında patlamış, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece havai fişek Kaza

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