Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de park halindeki otomobilde müzik dinleyen 3 genç, gürültü yaptıklarını söyleyen çevredeki bir kişiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada bir kişi otomobildeki gençlere silahla ateş etti. Olay yerinde ağır yaralanan 20 yaşındaki Ahmet Can Avşar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki Ahmet Can Avşar iki arkadaşıyla birlikte sokak üzerinde otomobillerini park ederek müzik dinlemeye başladı. Çevrede oturan bir kişi otomobilden gelen müzik sesi ve gençlerin yaptığı gürültüden rahatsız olduğunu söyleyerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aracından silahını alan kişi gençlere ateş etti. Göğsüne isabet eden kurşunla Ahmet Can Avşar yaralandı. Avşar'ı yaralı olarak Beylikdüzü Devlet Hastanesine götüren arkadaşları bir yandan polise haber verdi.

ARKADAŞLARI POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Yaralı arkadaşlarını hastaneye götüren gençler, yolda karşılaştıkları polis ekiplerine durumu anlatarak yardım istedi. Gençlerin polisle karşılaştıkları anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.