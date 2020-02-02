HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büyükçekmece'de gürültü cinayeti

Büyükçekmece'de gürültü cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 16:05 | Son Güncelleme

  BÜYÜKÇEKMECE'de park halindeki otomobilde müzik dinleyen 3 genç, gürültü yaptıklarını söyleyen çevredeki bir kişiyle tartışmaya başladı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de park halindeki otomobilde müzik dinleyen 3 genç, gürültü yaptıklarını söyleyen çevredeki bir kişiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada bir kişi otomobildeki gençlere silahla ateş etti. Olay yerinde ağır yaralanan 20 yaşındaki Ahmet Can Avşar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki Ahmet Can Avşar iki arkadaşıyla birlikte sokak üzerinde otomobillerini park ederek müzik dinlemeye başladı. Çevrede oturan bir kişi otomobilden gelen müzik sesi ve gençlerin yaptığı gürültüden rahatsız olduğunu söyleyerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aracından silahını alan kişi gençlere ateş etti. Göğsüne isabet eden kurşunla Ahmet Can Avşar yaralandı. Avşar'ı yaralı olarak Beylikdüzü Devlet Hastanesine götüren arkadaşları bir yandan polise haber verdi.

ARKADAŞLARI POLİSTEN YARDIM İSTEDİ
Yaralı arkadaşlarını hastaneye götüren gençler, yolda karşılaştıkları polis ekiplerine durumu anlatarak yardım istedi. Gençlerin polisle karşılaştıkları anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

"BİR EVDEN ATEŞ EDİLDİĞİ SÖYLENDİ"
Murat Girgin " Burada esnafım. Saat 04.00 sıralarında birini vurulduğunu söylediler. Polis ekipleri araştırmaya geldi. Kamera kayıtlarını incelediler. Bende burada uyuyorum. Öyle bir şey duymadım. Bu bölgede olduğunu biliyorum. Bir evden ateş edildiği söylendi. Müzik sesi duyulmadı olsa ben duyardım. Burada kalıyorum. Yüksek sesle müzik dinlenseydi duyardım" dedi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Korucunun cansız bedenine ulaşıldıKorucunun cansız bedenine ulaşıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası Bakan Kurum'dan 'konut' açıklaması

Bakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladı

Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı

Tatilin son günü doldu taştı

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

Korucunun cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'da karnı acıkan domuzlar markete girdi

Yer: Bursa! Domuzlar market bastı

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.