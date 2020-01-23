Büyükçekmece’de H1N1 paniği! Hastalar başka hastaneye sevk edildi

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nde H1N1 şüphesiyle gelen iki hasta nedeniyle acil serviste yoğun önlemler alınmış, hastalar kapatılan bir alanda tedavi altına alınmıştı.

YOĞUN ÖNLEM ALINDI

Yapılan ilk tedavinin ardından iki hasta farklı ambulanslara bindirilerek başka bir hastaneye sevk edildi. Sevk işlemi sırasında sağlık ekiplerinin yoğun önlem aldığı görüldü.

Hastalara müdahale eden personeller özel kıyafetler giyerken, tüm görevliler yüzlerine maske taktı. Hastane güvenlik görevlileri ise hastaların çıkışı sırasında basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

(İHA)



