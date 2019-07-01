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Büyükçekmece’de havai fişek yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:59 | Son Güncelleme

BÜYÜKÇEKMECE  Belediye Meclisi, gece geç saatlere kadar atılan havai fişeklerin gürültü kirliği yarattığı, göçmen kuşları ürküttüğü, hasta, yaşlı ve çocuk sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yasaklanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Büyükçekmece’de havai fişek yasaklandı

İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE Belediye Meclisi, gece geç saatlere kadar atılan havai fişeklerin gürültü kirliği yarattığı, göçmen kuşları ürküttüğü, hasta, yaşlı ve çocuk sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yasaklanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Büyükçekmece Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Güzelce Mahallesi Spor Kulübü Lokali’nde gerçekleştirildi. Halkın meclise katılımını sağlama konusunda meclis toplantılarının mahallelerde yapılmasının büyük önem teşkil ettiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Büyükçekmece Belediyesi olarak 20 yıldır yaz aylarında belediye meclislerini köy kahvehanelerinde vatandaşla iç içe yapıyoruz. Halkla beraber yapıyoruz çünkü bizi halk seçti. 'Halk konuştuğumuzu duymasın' diye kafamızda hiçbir zaman bir olgu olmadı. Bugün Güzelce köyümüzdeyiz. Mahallelerde düzenlediğimiz meclis toplantıları demokrasimiz adına büyük bir zenginliktir” dedi.

AKGÜN: HAVAİ FİŞEK KÜLLİYEN YASAKLANDI

Özellikle yaz aylarında geç saatlerde ilçede havai fişek atılmasını belediye meclisi kararı doğrultusunda yasaklandığını belirten Başkan Akgün şu şekilde konuştu:

"İstanbul’a ve Türkiye’de dikkat çekecek bir karar aldık. Yaz ayları nedeniyle gece geç saatlerde havai fişek atılıyor. Hasta, çocuk, hamile var. Ayrıca Büyükçekmece ilçesi göçmen kuşların uğrak noktası. Uluslararası faaliyetler ve milli günlerimiz hariç tüm iş yerlerinde, sokakta neresi olursa olsun havai fişek atımını yasakladık. Bu karardan sonra vatandaş havai fişek atarsa havai fişekin atıldığı o iş yerini kapatacağız. Toplumun huzurunu bozanlara karşı yaptırımlarımız devam edecektir. Buna Suriyeli ve diğer misafirlerimiz de dahildir. Büyükçekmece’de herkes istediğini yapamayacak. Havai fişek atımı külliyen yasaklandı. Gece sokak düğünü yapılması ve kuru sıkı denilen silahlarla insanları korku ve dehşete itecek kadar silah atılmasının kaymakamlığa iletilmesi konusunda oy birliğiyle yasaklama kararı aldık. Büyükçekmece halkının huzuru bakımından son derece önemlidir.”

(FOTOĞRAF)

Büyükçekmece’de havai fişek yasaklandıBüyükçekmece’de havai fişek yasaklandıBüyükçekmece’de havai fişek yasaklandıBüyükçekmece’de havai fişek yasaklandı

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