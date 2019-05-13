Büyükçekmece’de içindeki 3 kişiyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Büyükçekmece koyu açıklarında içindeki 3 kişiyle birlikte sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Büyükçekmece koyu açıklarında sürüklenmeye başlayan ve içinde 3 kişi olan 7 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükçekmece koyu açıklarında sürüklenmeye başlayan ve içinde 3 kişi olan 7 metrelik tekne, acil yardım talebine istinaden 6 botumuz tarafından yedeklenerek West Marina’ya çekilmiştir" denildi.

