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Büyükçekmece’de içindeki 3 kişiyle sürüklenen tekne kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 20:04 | Son Güncelleme

Büyükçekmece koyu açıklarında içindeki 3 kişiyle birlikte sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.Büyükçekmece koyu açıklarında sürüklenmeye başlayan ve içinde 3 kişi olan 7 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Büyükçekmece koyu açıklarında içindeki 3 kişiyle birlikte sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Büyükçekmece koyu açıklarında sürüklenmeye başlayan ve içinde 3 kişi olan 7 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükçekmece koyu açıklarında sürüklenmeye başlayan ve içinde 3 kişi olan 7 metrelik tekne, acil yardım talebine istinaden 6 botumuz tarafından yedeklenerek West Marina’ya çekilmiştir" denildi.

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